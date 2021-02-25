Россияне хотят получать корпоративную пенсию в дополнение к государственной

За еще одну пенсию, которая формируется отчислениями сотрудника и работодателя, высказались 84% опрошенных. Число желающих за год выросло на 6%.

За еще одну пенсию, которая формируется отчислениями сотрудника и работодателя, высказались 84% опрошенных. Число желающих за год выросло на 6%.

По данным соцопроса, подавляющее большинство граждан России заинтересованы в корпоративной пенсии от работодателя. Исследование провел сервис "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.

За дополнительные выплаты высказались 84% респондентов. В прошлом году таких людей было меньше — 78%. Кроме того, согласно данным, полученным в ходе опроса, более трети россиян хотели бы получать порядка 30 тыс. руб. ежемесячно. Наибольший интерес к пенсиям проявили люди в возрасте от 36 до 55 лет. Их оказалось 85%. Среди молодых людей (от 18 до 25 лет) пожелали пенсию 81%.