Президент США продлил санкции против Кубы

Вашингтон продлил санкции против Кубы. Соответствующее решение принял президент США Джо Байден, передает Белый дом.

Вашингтон продлил санкции против Кубы. Соответствующее решение принял президент США Джо Байден, передает Белый дом.

Согласно решению американского лидера, запрет на вход судов США в территориальные воды Кубы без разрешения Вашингтона продолжает действовать. В Белом доме подчеркнули, что не хотят допустить "массовой миграции с Кубы".

США ввели санкции против Кубы еще в 1996 году, а затем дополнили список ограничений в 2004, 2016 и 2018 годах.

Администрация 44-го президента США Барака Обамы отменила ряд рестрикций против Кубы, но при республиканце Дональде Трампе они вернулись. Решение о торговое эмбарго остается без изменений уже более полувека.

Ранее телеканал "360" писал, что Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США.