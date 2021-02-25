Малышева перечислила продукты с высоким содержанием витамина А

Российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева, поделилась в социальной сети Instagram списком продуктов, которые способны восполнить дефицит витамина А.

Российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева, поделилась в социальной сети Instagram списком продуктов, которые способны восполнить дефицит витамина А.

Доктор медицинских наук включила в список сухую паприку и замороженную петрушку — по 10 суточных норм в 100 граммах, печень трески — 20 суточных норм в 100 граммах, морковку — три суточные нормы в 100 граммах, обычную печень — шесть суточных норм в 100 граммах.

"В принципе, здоровый человек может есть эти продукты свободно. Беременным женщинам на первые три месяца рекомендовано не употреблять печень трески и те продукты, которые "супербогаты" витамином А", — отметила Малышева.

Телеведущая подчеркнула, что при беременности витамин А не рекомендуется к употреблению. В данной ситуации следует акцентировать внимание на рекомендациях врача, несмотря на то, что полезное вещество необходимо для полноценного обновления кожи и укрепления зрения.