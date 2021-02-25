Американский военный увидел в России угрозу для США и их союзников

Россия представляет угрозу для США и других союзников НАТО, заявил верховный главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе генерал Тод Уолтерс.

Россия представляет угрозу для США и других союзников НАТО, заявил верховный главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе генерал Тод Уолтерс.

На симпозиуме Военно-воздушной ассоциации Уолтерс отметил, что несмотря на санкции, Россия якобы дестабилизирует ситуации во всем мире. По его словам, Москва пытается "разделить и ослабить партнеров и союзников Соединенных Штатов".

"Мы живем во время конкуренции великих держав. Победа сейчас гарантирует, что конкуренция великих держав не перерастет в глобальную войну", — заявил генерал.

Военный полагает, что Китай и Россия "продолжают милитаризацию Арктики", пробуя создать экономический плацдарм для регионального воздействия на другие страны. Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала агрессивность идеи США о соперничестве великих держав, рекомендуя отказаться от данной концепции.