Россиянин приговорен к восьми годам колонии за госизмену

Россиянина Владимира Васильева приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене.

Россиянина Владимира Васильева приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене.

Мужчину арестовали за сбор и передачу государственных тайных сведений иностранным спецслужбам. По информации источника ТАСС, он передавал сведения спецслужбам Китая. Дело в отношении Васильева рассмотрено Забайкальским краевым судом в общем порядке.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — отметил пресс-секретаря суда Викторий Михайлюк.

Преступник был задержан летом 2019 года в Забайкалье. Для осуществления следственных работ мужчига был доставлен в Москву. По словам правоохранительных органов, он полностью признал свою вину. Приговор уже вступил в законную силу.