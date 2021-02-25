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6:32   25 Февраля 2021
Общество

Иммунолог Жемчугов заявил о невозможности новой волны коронавируса в Москве

Иммунолог Жемчугов заявил о невозможности новой волны коронавируса в Москве

Новая волна коронавируса в Москве невозможна, что нельзя сказать про Китай. Об этом сообщил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Специалист в беседе с РИА Новости заявил, что в российской столице уже болеть некому — все жители Москвы успели войти в контакт с коронавирусом и его переносчиками. Многие переболели как в клинически выраженной, так и в латентной форме, либо вакцинировались.

Жемчугов отметил, что по остальным российским регионам прогноз можно делать только руководствуясь статистикой по антителам. Однако он отметил, что Китай из тех стран, где много непереболевших и не вакцинированных, есть Китай. По его словам, там осталось их несколько миллионов.

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#москва #коронавирус #иммунолог

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