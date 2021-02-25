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5:57   25 Февраля 2021
Общество

Врачи рассказали о вероятных причинах третьей волны COVID-19 в России

Врачи рассказали о вероятных причинах третьей волны COVID-19 в России

Российский инфекционист, главный врач медицинского центра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков рассказал, что может послужить причиной для начала третьей волны коронавируса в России.

Очередная вспышка распространения коронавируса может случиться весной, однако назвать ее полноценной третьей волной нельзя, заявил врач в беседе с РБК. Он также считает, что обнаруженный в Великобритании штамм вируса обязательно доберется до РФ. Более того, уже переболевшие COVID-19 люди могут подхватить заразу снова.

"Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается", – пояснил собеседник издания.

Вирусолог Алексей Аграновский считает несколько иначе. По его мнению, к лету будет очевиден спад заболеваемости, однако осенью она снова возрастет. Это объясняется довольно просто: SARS-CoV-2 по своему "поведению" очень похож на привычные респираторные заболевания.

Доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев выразил мнение, что для снижения уровня заболеваемости в стране важно как можно активнее вакцинировать население.

"Если большинство вакцинируются и не появится новых, более активных штаммов, все будет более-менее нормально", — заключил он.

Переболевшим коронавирусом людям стоит проверять уровень антител раз в два месяца, посоветовал профессор вирусологии Александр Чепурнов. Специалист уточнил, что после перенесенного заболевания лучше сдать анализы. У некоторых людей антитела могут сходить на нет спустя пару месяцев, а у других они могут находиться в большой концентрации на протяжении длительного периода. Об этом пишет "Политика сегодня".

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