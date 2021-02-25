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5:12   25 Февраля 2021
Общество

Адвокат рассказал, что можно и нельзя делать в своей квартире

Адвокат рассказал, что можно и нельзя делать в своей квартире

Адвокат объяснил россиянам некоторые нюансы проживания в многоквартирном доме на правах собственности.

Собственник квартиры по Жилищному кодексу не имеет права своими силами проводить перепланировку помещения, рассказала агентству "Прайм" адвокат и эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева. Она добавила, что нельзя на своей жилплощади устраивать гостиницу или какое-либо производство. Также не нужно нарушать права и интересы соседей.

"Как ни странно, по общему правилу, закреплённому и в гражданском и в жилищном законодательстве, право собственности — это не только благо, но и бремя, поскольку именно на собственника ложатся расходы на содержание его имущества", — отметила адвокат.

Перед перепланировкой собственник должен согласовать планы с органом местного самоуправления. Саму квартиру можно использовать только по прямому назначению. Если владелец квартиры получает предупреждение и продолжает нарушать права и интересы соседей, квартиру могут продать по суду.

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