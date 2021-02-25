Познер объяснил свое отношение к православию разным уровнем жизни стран

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал свое высказывание о "негативном влиянии" православия на развитие России.

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал свое высказывание о "негативном влиянии" православия на развитие России.

Познеру во время интервью YouTube-каналу "Серафим" напомнили, что в предыдущей беседе он назвал принятие религии "одной из величайщих трагедий" для России. Журналист в качестве аргумента привел мнение о том, что другие направления якобы по-разному сказались на народах.

Телеведущий заявил, что можно сравнить разные аспекты того, каков быт того или иного народа. По его мнению, в протестантских странах люди живут значительно лучше по различным параметрам, чем в католических.

"В католических лучше, чем в православных, а в православных — хуже всех. И я это объясняю именно религией, а не чем-то другим", — заявил Познер.

Участвовавший в беседе протоиерей Александр Абрамов возразил Познеру. Он напомнил, что столица православной Византии была не менее развитым городом, чем на тот момент католический Лондон. Также он отметил экономические успехи царской России в начале 20-го века.