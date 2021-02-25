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3:52   25 Февраля 2021
Политика

Берлин прокомментировал отказ немецких предприятий сотрудничать с "СП-2"

Берлин прокомментировал отказ немецких предприятий сотрудничать с "СП-2"

Правительство ФРГ прокомментировало отказ немецких компаний от сотрудничества в рамках проекта по строительству газопровода "Северный поток — 2".

Власти Германии не поддерживают экстерриториальные санкции США в отношении участников проекта, отметил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, позиция Берлина американским партнерам должна быть известна.

"Решения всегда остаются за предприятиями", — заключил Зайберт.

Ранее компания Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии запрос на выдачу разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2" в акватории ФРГ, сообщает "Политика сегодня". Когда по нему будет принято решение, регулятор не сообщил.

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#россия #германия #северный поток #СП-2

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