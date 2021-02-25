Экс-глава департамента Минобрнауки Рожков арестован по делу о мошенничестве

Бывший директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки РФ Артемия Рожкова по делу о мошенничестве в крупном размере.

Бывший директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки РФ Артемия Рожкова по делу о мошенничестве в крупном размере.

Близкий к следствию источник информирует, что Рожков является фигурантом дела в отношении экс-заместителя главы ведомства Марины Лукашевич. Суть предъявленных обвинений не уточняется.