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3:11   25 Февраля 2021
Политика

Экс-глава департамента Минобрнауки Рожков арестован по делу о мошенничестве

Экс-глава департамента Минобрнауки Рожков арестован по делу о мошенничестве

Бывший директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки РФ Артемия Рожкова по делу о мошенничестве в крупном размере.

Близкий к следствию источник информирует, что Рожков является фигурантом дела в отношении экс-заместителя главы ведомства Марины Лукашевич. Суть предъявленных обвинений не уточняется.

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