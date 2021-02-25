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2:56   25 Февраля 2021
Политика

ВС США обосновали присутствие военного судна в Судане неизвестным договором

ВС США обосновали присутствие военного судна в Судане неизвестным договором

Вашингтон объяснил нахождение экспедиционного быстроходного транспортного корабля USNS "Carson City" ВМС США в Порт-Судане военным соглашением с Хартумом.

Судно впервые прибыло в страну с момента создания Африканского командования ВС США – AFRICOM. Событие, как рассказали в США, указывает на укрепление партнерских отношений с Вооруженными силами Судана.

"Это момент фундаментальных изменений в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Суданом, которые стали возможными благодаря усилиям переходного правительства страны", – заявил заместитель командующего AFRICOM Эндрю Янг.

Однако ФАН пишет, что ни командование ВС, ни американские власти и Суверенный совет Судана не делали официальных заявлений о подписании соответствующего документа. Его положений нет и в открытых источниках.

Американский дипломат в Судане Брайан Шукан в свою очередь отметил, что присутствие судна поспособствует укреплению мира, безопасности и свободы на воде. Также это стало примером приверженности Вашингтона стабильности в регионе.

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#сша #судан #carson city

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