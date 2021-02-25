Осаму Судзуки увольняется из Suzuki после 43 лет руководства компанией

Осаму Судзуки, который возглавлял совет директоров компании Suzuki Motor Corporation оставляет пост руководителя корпорации. Сейчас ему 91 год.

Осаму Судзуки, который возглавлял совет директоров компании Suzuki Motor Corporation оставляет пост руководителя корпорации. Сейчас ему 91 год.

"Интерфакс" сообщает, что уход Судзуки произойдет после общего собрания акционеров. Встреча намечена на июнь этого года. Его место теперь займет сын — Тосихиро Судзуки. Отец же займет пост старшего советника компании.

Suzuki планирует к 2025 году достичь продаж на 4,8 трлн иен. Кроме этого компания планирует значительно улучшить и расширить процесс электрификации своих автомобилей. Помимо всего прочего планируется увеличение модельного ряда машин.