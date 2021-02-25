Кабмин РФ выделит средства на новые выплаты в связи с пандемией

Правительство России рассмотрит вопрос выделения средств из резервного фонда бюджета на выплаты медицинским работникам и пациентам.

Правительство России рассмотрит вопрос выделения средств из резервного фонда бюджета на выплаты медицинским работникам и пациентам.

Соответствующий документ был опубликован на сайте Кабмина РФ. Проект распоряжения о выделении средств подготовлен в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 6 мая 2020 года о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медработников.

Соответствующим указом были предусмотрены дополнительные страховые гарантии работающим с зараженными коронавирусом пациентами врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям автомобилей скорой медпомощи. Распоряжением подразумевается единовременная страховая выплата.