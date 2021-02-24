Власти США продлили режим ЧС из-за коронавируса на неопределенный срок

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения нового коронавируса. Срок его действия не уточняется.

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения нового коронавируса. Срок его действия не уточняется.

В прошлом году Дональд Трамп, будучи на посту президента, 13 марта 2020 года впервые в истории США объявил в стране режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Сегодня действующий глава государства Джо Байден, сменивший республиканца на его посту, объявил о продлении режима после 1 марта 2021 года. Срок его действия не уточняется.

"Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны, – цитирует ТАСС указ Белого дома, опубликованный в среду.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире заражены уже более 112,9 млн человек, большинство выздоровели, но более 2,5 млн скончались.