Вашингтон по-прежнему намерен добиваться разрыва экономических связей между Москвой и Берлином, чтобы остановить поток ресурсов из России в Европу и встречный поток европейских технологий в РФ.

Вашингтон по-прежнему намерен добиваться разрыва экономических связей между Москвой и Берлином, чтобы остановить поток ресурсов из России в Европу и встречный поток европейских технологий в РФ.

При этом у Германии был план по защите российского газопровода «Северный поток – 2» от давления со стороны США «хитрым» способом, но он провалился. Об этом в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» рассказал депутат бундестага Ханс-Йорг Мюллер.

По его словам, власти федеральной земли Мекленбург – передняя Померания в попытке защитить российско-германский проект создали государственный общественный фонд его поддержки. По мнению регионального правительства, этот «хитрый механизм» должен был уберечь газопровод от санкций со стороны США, но его расчет не оправдался, рассказал Мюллер.

«Чтобы завершить "Северный поток – 2", земельное правительство открыло общественную организацию. Под ее предлогом планировалось достроить газопровод, потому что организации данного типа пока не подпадали под санкции, — рассказал немецкий политик. — Но в США тоже не дураки работают. Они это все обнаружили и сейчас будут оказывать давление на общественную структуру, которая была хитро сделана нашим правительством».

При этом Мюллер отметил, что германское правительство только изображает полное подчинение американцам, но за спиной США власти ФРГ предпринимают попытки защитить собственные национальные интересы.

В конце лета – начале осени 2021 года в Германии пройдут выборы в бундестаг, после которых немецкая политика может претерпеть сильные изменения, напомнил политик.

Сам Мюллер представляет в парламенте оппозиционную партию «Альтернатива для Германии», и, по его словам, вопрос суверенитета является одним из ключевых в предвыборной повестке. Пока у власти в ФРГ остается нынешнее руководство, страна будет слабой.

«Мы как крупнейшая оппозиционная партия выступаем за полный суверенитет. Без "Потока" у нас уже рушится экономика – вечным локдауном, который просто является предлогом для уничтожения среднего семейного бизнеса. Заморозка "СП–2" станет дополнительным выстрелом в сердце немецкой экономики», — считает политик.

Напомним, ранее политолог из Германии Александр Рар, заявил, что созданный немецким правительством государственный фонд для защиты «Северного потока – 2» привел Вашингтон в «бешенство».