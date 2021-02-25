Украинского политика восхитила политика республик Донбасса

Пока Киев все дальше отталкивает от себя Донбасс и терроризирует собственных граждан, Донецкая и Луганская народные республики действуют противоположным образом.

Пока Киев все дальше отталкивает от себя Донбасс и терроризирует собственных граждан, Донецкая и Луганская народные республики действуют противоположным образом.

Республики Донбасса в ответ на беспредел Киева проводят политику воссоединения и предоставляют украинским гражданам возможность получать бесплатное образование и качественные медицинские услуги. Об этом рассказал бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Сивохо.

Пока украинские власти занимаются составлением таблиц по коллаборантам и пишут закон «О переходном периоде», руководство Донецкой Народной Республики работает над собственной программой по объединению уроженцев Донецкой области.

«Вы знаете, что сейчас украинец, который прописан в Донецкой области может приехать в ДНР и бесплатно лечится, допустим, в онкологическом центре, — заявил Сивохо в эфире телеканала «Апостроф». — Там есть люди и из Ивано-Франковска, которые приезжают туда, потому что в Донецке очень сильная онкологическая школа. Далее они собираются проводить бесплатное обучение, а поскольку вузы получают российскую аккредитацию, это будет так».

Также в Донецке ранее заявили, что медучреждения Республики окажут реабилитационную помощь переболевшим коронавирусом жителям всей Донецкой области, в том числе и территорий, временно находящихся под контролем Киева, и других русскоязычных областей Украины.

Напомним, Донецкая и Луганская народные республики провозгласили свою независимость от Украины весной 2014 года, не признав законности властей, вставших во главе страны в результате произошедшего в феврале государственного переворота.

Однако новые киевские власти в свою очередь отказались признать итоги проведенного в Донбассе референдума о независимости и начали против мятежного региона полноценную военную операцию, продолжающуюся уже седьмой год. За годы внутриукраинского вооруженного конфликта, по данным ООН, в регионе погибли более 13 тысяч человек.