Сивохо: Украину пугает уменьшение поддержки со стороны Запада

Западные страны, включая и США, с каждым днем проявляют все меньше желания вводить новые санкции против России и поддерживать принятые ранее ограничительные меры.

Западные страны, включая и США, с каждым днем проявляют все меньше желания вводить новые санкции против России и поддерживать принятые ранее ограничительные меры.

С таким заявлением в эфире украинского телеканала «Апостроф» выступил бывший советник секретаря Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Сивохо.

По его словам, все на Украине понимают, что страна не в состоянии самостоятельно силовым путем решить вопрос Донбасса. Также Киев не может пойти и на то, чтобы разобраться с этой проблемой, построив стену и выйдя из переговорного процесса, потому что в этом случае с России будут сняты западные санкции.

«Они себя и так неплохо чувствуют, а без санкций будут еще лучше, — отметил Сивохо. — Посмотрите, какая сейчас тенденция в мировой политике: американцы сказали, что не будут наказывать санкциями компании, которые будут сотрудничать со строителями "Северного потока – 2"».

Германия же, по его словам, давно мечтает о том, чтобы стать центральным хабом, через который будет распределяться идущий по «Северному потоку – 2» российский газ.

Страны Европы, объяснил Сивохо, не хотят ценой своих интересов поддерживать введенные против России экономические и политические санкции, поэтому их поддержка Украине будет сокращаться день ото дня.

«Другие европейские страны и крупные игроки, тоже чувствуют себя неуютно оттого, что наложили санкции на Россию, — отметил политик. — Непонятно в этой ситуации, кто больше теряет, особенно это обострилось с пандемией коронавируса».

В сложившейся непростой ситуации у всех стран обнажились их слабые места, добавил Сивохо в заключение. Поэтому есть опасения, что у европейского сообщества будет все меньше и меньше возможностей, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине.