Норкин ответил на критические заявления сына Табакова в адрес России

Телеведущий Андрей Норкин эмоционально высказался о российских актерах, которые критикуют российскую политику, но живут на деньги государства.

Телеведущий Андрей Норкин эмоционально высказался о российских актерах, которые критикуют российскую политику, но живут на деньги государства.

Сын Олега Табакова Павел заявил, что российские власти якобы не хотят слышать народ и карают инакомыслящих. По его словам, Россия "развивается вектором Северной Кореи". Также 25-летний актер заявил, что он готов покинуть РФ в случае проблем с работой.

"Павел Табаков собрался ехать в другую страну работать. Пусть посмотрит, кто из русских актеров смог там добиться большого успеха. Пальцев одной руки хватит. Не надо меня лечить тут. Довели, блин", — эмоционально заявил Норкин.

Телеведущий в ответ напомнил, что сын Табакова снимается в кино и телепроектах с участием государства, а также работает в государственном театре МХТ имени Чехова. Норкин задался вопросом, что же держит молодого человека в нелюбимой стране.