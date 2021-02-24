Роскомнадзор рассмотрит законность блокировки 100 аккаунтов в Twitter

Роскомнадзор проверит санкционированность блокировки 100 аккаунтов в Twitter, которые якобы связаны с властями России. Ведомство уже запросило доказательства таких связей.

Роскомнадзор проверит санкционированность блокировки 100 аккаунтов в Twitter, которые якобы связаны с властями России. Ведомство уже запросило доказательства таких связей.

Роскомнадзор запросил у компании Twitter список аккаунтов в социальной сети, которые администрация недавно заблокировала. Кроме этого российское ведомство требует объяснить введенные ограничения. Такое сообщение передает пресс-служба Роскомнадзора.

Twitter разделил страницы на две группы. Первая состоит из 69 аккаунтов. Они якобы были связаны с российскими властями и использовалось для "ослабления стабильности и надежности НАТО".

Во вторую группу вошла 31 страница. Эти учетные записи могли быть связаны с российским "Агентством интернет-исследований". С помощью данных страниц проводились действия, "направленные против США и ЕС".