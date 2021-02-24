Вострецов оценил процесс строительства спортзала с бассейном в ПНИ №7 в Петербурге

Депутат Госдумы Сергей Вострецов посетил с инспекцией Психоневрологический интернат №7 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов посетил с инспекцией Психоневрологический интернат №7 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Сейчас в лечебном заведении идет строительство спортзала с бассейном и уличной спортплощадки. Вострецов во время визита поблагодарил персонал за труд и отметил, что именно у них среди всех ПНИ отмечен самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом.

ФАН отмечает, что в среду состоялась встреча Сергея Вострецова с главой Красносельского района Олегом Фадеенко. В ходе нее обсуждалось решение вопросов об обеспечении школьников комфортными условиями для обучения.

Накануне депутат Вострецов посетил ПНИ Петербурга. Он поздравил постояльцев и сотрудников с Днем защитника Отечества. В учреждениях прошли праздничные концерты при поддержке Объединения профсоюзов России "СОЦПРОФ" и Вострецова.