Бутина предположила, что штурм Капитолия в США спровоцировали специально

Американцы пытаются выявить, кто виновен в нескоординированных действиях правоохранительных структур во время январского штурма Капитолия.

Американцы пытаются выявить, кто виновен в нескоординированных действиях правоохранительных структур во время январского штурма Капитолия.

Об этом в своем Telegram-канале пишет член Общественной палаты РФ Мария Бутина, комментируя проведенный американским Конгрессом допрос представителей федеральных силовых ведомств, полиции и охраны Капитолия о ситуации, имевшей место 6 января текущего года.

По словам активистки, в ходе допроса часть опрошенных силовиков назвала причиной произошедшего прогноз федералов, не предполагавший насилия и риска штурма Капитолия. Массовый митинг сторонников действовавшего на тот момент президента-республиканца Дональда Трампа, как считали федералы, должен был ограничиться мирным протестом.

«Как мы знаем, вышло совсем наоборот. Почему? Тут для американцев две новости: одна плохая, а вторая — еще хуже», — пишет Бутина.

Первая новость заключается в том, что федералы ситуацией не владеют совершенно, и это новостью ни для кого в Америке не является. У американских силовиков всегда были проблемы с аналитикой и внутри страны и за ее пределами, напоминает член ОП.

Вторая же новость заключается в том, что кто-то нарочно преуменьшил уровень угрозы в день проведения митинга Трампа, в расчете на то, что протест не будет мирным, толпу удастся провоцировать на штурм Капитолия, обеспечив при этом человеческие жертвы.

«Последнее стало причиной для импичмента Трампу, как мы все уже знаем теперь. Какая версия правильная, мы все равно никогда не узнаем, но лично я склоняюсь ко второй», — заключает Мария Бутина.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа, не согласные с итогами недавней избирательной кампании, ринулись к зданию парламента, намереваясь помешать конгрессменам утвердить результаты ноябрьских президентских выборов, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден.

Протестующие вступили в столкновения с охраной Капитолия и сотрудниками полиции, в результате чего погибли пять человек, в том числе один полицейский. В последующие недели в США была развернута настоящая охота на участников штурма Капитолия, в рамках которой власти призывают американцев доносить на своих родственников. В ходе разбирательств задержаны сотни человек, части которых грозят длительные тюремные сроки.