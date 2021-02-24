Свадебный эксперт Алмаев: Хорошая свадьба дешевой быть не может

Владелец "Студии свадебных событий" Олег Алмаев считает, что хорошая свадьба в большом городе не может быть бюджетной, таковы реалии индустрии.

Владелец "Студии свадебных событий" Олег Алмаев считает, что хорошая свадьба в большом городе не может быть бюджетной, таковы реалии индустрии.

Опросы "Сбербанка" показали, что в среднем люди готовы потратить на свадьбу 188 тыс. рублей. Однако специалист по организациям свадебных мероприятий считает, что это недостаточная сумма.

"Если свадьба будет на десять человек, то провести такую свадьбу можно без особых трат. Но если мы говорим о больших городах, где сформировалась свадебная индустрия, то праздник на 50 человек в такой бюджет не уложится", — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что все зависит от запросов молодожен. Невесты хотят красивые платья, женихи — стильные костюмы. Стоит учитывать и другие опции свадебного дня. К ним относятся услуги визажистов, флористов, видеографов. Дополнительные расходы подразумевают банкет, торт, транспорт и свадебную мишуру.