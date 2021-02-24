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20:58   24 Февраля 2021
Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили рассказал о рождении девятого ребенка

Отар Кушанашвили рассказал о рождении девятого ребенка

Телеведущий Отар Кушанашвили поделился радостной новостью: шоумен стал отцом в девятый раз. Об этом он сообщил в эфире шоу "Секрет на миллион".

В новом выпуске программы "Секрет на миллион" приглашенной звездой стал телеведущий и колумнист Отар Кушанашвили. В беседе с артисткой Лерой Кудрявцевой шоумен объявил, что возлюбленная подарила ему ребенка. Однако пол и имя малыша журналист раскрывать отказался. Кроме того, неизвестно, женится ли он на матери новорожденного наследника.

В эфире шоу "Секрет на миллион" артисту предстоит раскрыть некоторые тайны своей жизни. Возможно, поклонники журналиста узнают, согласится ли телеведущий вступить в брак с избранницей. Примечательно, что Кушанашвили был женат уже дважды. В первом браке с Марией Гороховой телеведущий стал отцом троих детей. Затем шоумен встретил правозащитницу Ирину Киселеву — она подарила ему двоих малышей. В настоящий момент журналист состоит в отношениях с бизнес-леди Ольгой Курочкиной. У пары до рождения последнего ребенка уже было трое общих детей.

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#лера кудрявцева #отар кушанашвили #"Секрет на миллион"

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