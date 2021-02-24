Заявление экс-главы ЦРУ о причастности Хрущева к убийству Кеннеди назвали глупостью

Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси заявил, что первый секретарь ЦК КПСС СССР Никита Хрущев виновен в смерти президента США Джона Кеннеди.

Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси заявил, что первый секретарь ЦК КПСС СССР Никита Хрущев виновен в смерти президента США Джона Кеннеди.

Вулси выпустил книгу под названием "Операция "Дракон": секретная война Кремля против Америки". В ней он и раскрыл "заговор" СССР против США. Однако политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с Nation News назвал подобные высказывания глупостью.

Тот факт, что бывший руководитель спецслужбы пытается обвинить советские власти в убийстве Кеннеди, говорит о превосходстве СССР над США, отметил собеседник издания. Заявление Вулси невозможно воспринимать всерьез, поскольку неясно, для чего Хрущеву заказывать убийство президента США, с которым он вел диалог.