Полиция обезвредила мужчину с муляжом гранаты в московском метро

Столичные правоохранители задержали на станции метро "Славянский бульвар" мужчину с муляжом гранаты.

Столичные правоохранители задержали на станции метро "Славянский бульвар" мужчину с муляжом гранаты.

Ранее в столичном управлении транспорта сообщили, что поезда проезжают станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии метрополитена Москвы без остановки, потому что она была закрыта по требованию полиции. При этом не уточнялось, что стало причиной такого решения.

Позже выяснилось, что на станции полицейские задержали мужчину с гранатой, которая после проверки оказалась муляжом.

Столичный департамент транспорта сообщил, что поезда уже останавливаются на станции в штатном режиме. Обстоятельства случившегося устанавливаются.