Путин поддержал предложение Воробьева устанавливать мусорящих водителей по камерам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил ввести наказание для мусорящих в неположенных местах автолюбителях. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил ввести наказание для мусорящих в неположенных местах автолюбителях. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

Сброс строительных отходов относится к ключевым проблемам в Подмосковье, рассказал глава региона. Власти намерены с 1 июля этого года одобрить введение новой системы обращения с мусорными отходами, однако эффективна она будет только при контроле над движением большегрузов. Как передает телеканал "360", при помощи этих мер можно будет привлекать водителей к ответственности.

Наблюдение целесообразно осуществлять при помощи камер на дорожных участках, которые фиксируют правонарушения в соответствии с ПДД, заявил Воробьев. При этом для принятия указанных мер необходимо изменить КоАП РФ. По словам председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, с предложением губернатора согласился президент РФ Владимир Путин.