Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:50   24 Февраля 2021
Общество

Путин поддержал предложение Воробьева устанавливать мусорящих водителей по камерам

Путин поддержал предложение Воробьева устанавливать мусорящих водителей по камерам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил ввести наказание для мусорящих в неположенных местах автолюбителях. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

Сброс строительных отходов относится к ключевым проблемам в Подмосковье, рассказал глава региона. Власти намерены с 1 июля этого года одобрить введение новой системы обращения с мусорными отходами, однако эффективна она будет только при контроле над движением большегрузов. Как передает телеканал "360", при помощи этих мер можно будет привлекать водителей к ответственности.

Наблюдение целесообразно осуществлять при помощи камер на дорожных участках, которые фиксируют правонарушения в соответствии с ПДД, заявил Воробьев. При этом для принятия указанных мер необходимо изменить КоАП РФ. По словам председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, с предложением губернатора согласился президент РФ Владимир Путин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #воробьев #коап

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров