Пассажир московского метро угрожает взорвать гранату

Мужчина угрожает взорвать гранату на станции метро "Славянский бульвар" в столице. Полицейские начали с ним переговоры.

Мужчина угрожает взорвать гранату на станции метро "Славянский бульвар" в столице. Полицейские начали с ним переговоры.

Мужчина угрожает взорвать гранату на станции синей ветки столичного метрополитена. Он находится на платформе, при этом с ним пытаются разговаривать полицейские. Мужчина утверждает, что у него с собой боевая граната, и он может ей воспользоваться. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что поезда проходят станцию "Славянский бульвар" без остановки, так как входы и выходы закрыты. Москвичам рекомендовали пользоваться МЦД, машинами и другими видами транспорта.