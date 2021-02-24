Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:40   24 Февраля 2021
Происшествия

Пассажир московского метро угрожает взорвать гранату

Пассажир московского метро угрожает взорвать гранату

Мужчина угрожает взорвать гранату на станции метро "Славянский бульвар" в столице. Полицейские начали с ним переговоры.

Мужчина угрожает взорвать гранату на станции синей ветки столичного метрополитена. Он находится на платформе, при этом с ним пытаются разговаривать полицейские. Мужчина утверждает, что у него с собой боевая граната, и он может ей воспользоваться. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что поезда проходят станцию "Славянский бульвар" без остановки, так как входы и выходы закрыты. Москвичам рекомендовали пользоваться МЦД, машинами и другими видами транспорта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#метро #граната #угрозы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров