20:39 24 Февраля 2021Общество
Более 1200 участников незаконных акций арестованы с конца января в Москве
Правоохранители Москвы с конца января арестовали 1251 участника незаконных митингов, передает пресс-служба Мосгорсуда.
Правоохранители Москвы с конца января арестовали 1251 участника незаконных митингов, передает пресс-служба Мосгорсуда.
Всего с 23 января в столице было составлено 5716 административных протоколов о нарушениях на несогласованных акциях. Более 1000 человек были арестованы, 2500 протестующих получили штрафы.
Большинство материалов были о "Нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия". Около 60 дел заведено за неповиновение законным требованиям правоохранителей.
Московская прокуратура предупредила граждан об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях. Соответствующее заявление сделала пресс-служба надзорного ведомства.