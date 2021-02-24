Более 1200 участников незаконных акций арестованы с конца января в Москве

Правоохранители Москвы с конца января арестовали 1251 участника незаконных митингов, передает пресс-служба Мосгорсуда.

Правоохранители Москвы с конца января арестовали 1251 участника незаконных митингов, передает пресс-служба Мосгорсуда.

Всего с 23 января в столице было составлено 5716 административных протоколов о нарушениях на несогласованных акциях. Более 1000 человек были арестованы, 2500 протестующих получили штрафы.

Большинство материалов были о "Нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия". Около 60 дел заведено за неповиновение законным требованиям правоохранителей.

Московская прокуратура предупредила граждан об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях. Соответствующее заявление сделала пресс-служба надзорного ведомства.