Участники передачи "Время покажет" обсудили проблему расизма в США

Гости и ведущие политической программы "Время покажет" обсудили в прямом эфире проблему расизма в Соединенных Штатах.

Гости и ведущие политической программы "Время покажет" обсудили в прямом эфире проблему расизма в Соединенных Штатах.

Поводом для дискуссии стала встреча американского президента Джо Байдена с рабочими, большинство которых оказались афроамериканцами. Кроме того, в департаменте образования штата Орегон недавно заявили, что традиционный курс математики транслирует "идею превосходства белой расы", и предложили заменить привычную алгебру новым предметом — "этноматематикой".

Участник программы, американский журналист Майкл Васюра заявил, что он, как белый мужчина, не боится никаких притеснений на родине. Ведущий передачи и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко в свою очередь отметил, что легко об этом рассуждать, находясь в России. Журналист Роман Газенко добавил, что у американцев плохая память, поскольку первыми рабами были не темнокожие, а ирландцы.

"Сейчас в США надо выступать за право быть рыжим, ирландцем", — выразил мнение Газенко.

Телеведущий Давид Шнейдеров считает, что Россия не знала расовых противостояний, однако знакома с национальными. Осташко добавил, что в РФ эта тема является актуальной после случая с выдачей талона в известном сетевом фастфуде, на котором была написана фраза "против гомосексуализма, за славянский народ". При этом ведущий спросил у участников программы о том, имеют ли люди право высказывать собственную точку зрения.