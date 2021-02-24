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20:31   24 Февраля 2021
Политика

Захарова заявила о плохом знании географии сотрудниками СБУ

Захарова заявила о плохом знании географии сотрудниками СБУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на установку билборда о принадлежности Крыма напротив консульства РФ в Киеве.

Инициатором такой политической акции была Служба безопасности Украины (СБУ). На плакате изображен герб силовой структуры, а также надпись "Крим — це Україна!".

Российский дипломат не стала скрывать своей иронии, комментируя этот шаг украинских силовиков.

"Видимо, украинские спецслужбы так решили обозначить место, где находится некий "украинский Крим". Крым настоящий на своем законном месте — в России", — сказала она.

Ранее Захарова поймала США на фейках. Она напомнила о неоднократных заявлениях Белого дома о недопустимости политизации экономических вопросов. При этом Госдеп США старательно пытается отговорить ФРГ от реализации "Северного потока — 2".

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#захарова #крым #сбу

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