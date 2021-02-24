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20:25   24 Февраля 2021
Происшествия

Упавший с эстакады Щелковского шоссе москвич затормозил движение транспорта

Упавший с эстакады Щелковского шоссе москвич затормозил движение транспорта

Москвич упал с эстакады Щелковского шоссе на МКАД, в результате чего образовалась пробка. Об этом заявил столичный департамент транспорта.

Инцидент произошел вечером. Движение по внешней стороне кольцевой дороги затруднилось. Пробка растянулась почти на три километра, пишет Департамент транспорта в Telegram-канале. Состояние упавшего пока неизвестно. Детали инцидента уточняются, добавили в ведомстве.

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#мкад #шоссе #пробки

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