Упавший с эстакады Щелковского шоссе москвич затормозил движение транспорта

Москвич упал с эстакады Щелковского шоссе на МКАД, в результате чего образовалась пробка. Об этом заявил столичный департамент транспорта.

Москвич упал с эстакады Щелковского шоссе на МКАД, в результате чего образовалась пробка. Об этом заявил столичный департамент транспорта.

Инцидент произошел вечером. Движение по внешней стороне кольцевой дороги затруднилось. Пробка растянулась почти на три километра, пишет Департамент транспорта в Telegram-канале. Состояние упавшего пока неизвестно. Детали инцидента уточняются, добавили в ведомстве.