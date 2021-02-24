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20:22   24 Февраля 2021
Общество

Ученые нашли способ предотвратить дегенерацию мышц у грызунов

Ученые нашли способ предотвратить дегенерацию мышц у грызунов

Гормон, который может предотвращать набор веса и нормализовать обмен веществ, также поддерживает здоровье мышц у мышей, выяснили ученые из Университета Южной Калифорнии.

Американский журнал физиологии-эндокринологии и метаболизма опубликовал исследование. В нем проводили лечение грызунов с помощью MOTS-c, пептида митохондриального происхождения. Оно помогло предотвратить атрофию мышц, связанную с ожирением, за счет снижения уровня белка миостатина.

Специалисты обнаружили, что более высокие уровни гормона у людей коррелировали с более низкими уровнями миостатина. Результаты показали, что MOTS-c улучшает не только метаболические функции, но и мышечную массу.

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#опыт #мыши #гормон

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