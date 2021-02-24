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20:13   24 Февраля 2021
Происшествия

Пнувшего кировского инвалида мужчину задержали

Пнувшего кировского инвалида мужчину задержали

Правоохранители задержали мужчину, нанесшего побои инвалиду. Инцидент произошел в Кирове.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело. По версии следствия, он пнул инвалида. Мужчине инкриминируют статью "Побои". Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

Инцидент с инвалидом попал на видео. На кадрах видно, как мужчина ударил человека с ограниченными возможностями в спину с ноги. Инвалид мешал применившему насилие гражданину зайти в магазин.

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#побои #инвалид #киров

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