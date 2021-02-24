Столичный суд избрал меру пресечения Марьясову

Тверской районный суд Москвы вынес постановление о мере пресечения в отношении члена незарегистрированной Либертарианской фракции Глеба Марьясова.

Тверской районный суд Москвы вынес постановление о мере пресечения в отношении члена незарегистрированной Либертарианской фракции Глеба Марьясова.

Фигурант по делу о перекрытии дорог в столице получил запрет на определенные действия. Суд вынес соответствующее постановление 24 февраля. Мера пресечения будет действовать до 24 марта 2021 года.

Марьясова обвинили в нарушениях на несогласованном митинге в Москве. Участник акции опубликовал видеоролик, на котором он призывал людей заблокировать дороги. СК ранее запросил избрать меру пресечения в виде запрета на определенные действия.