Лавров заявил о молчании СПЧ по нарушению прав русскоязычных жителей Украины

Совет Организации объединенных Наций (ООН) по правам человека (СПЧ) не реагирует на нарушение прав русскоговорящих на Украине и в Прибалтике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Совет Организации объединенных Наций (ООН) по правам человека (СПЧ) не реагирует на нарушение прав русскоговорящих на Украине и в Прибалтике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом он рассказал во время выступления на 46-й сессии СПЧ. По словам российского министра, Москва глубоко озабочена дискриминацией русскоязычного населения в этих государствах. Лавров подчеркнул, что это миллионы людей, чьи права нарушаются каждый день.

"Сожалеем, что Совет ООН по правам человека и его специальные процедуры обходят молчанием вопиющие нарушения прав миллионов людей", — добавил глава МИД РФ.

Помимо этого, он заявил, что сейчас на Украине происходит процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер. По словам министра, дискриминации подвергся русский язык, на котором говорят от 30% до 50% населения государства.