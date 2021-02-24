Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:05   24 Февраля 2021
Политика

Лавров заявил о молчании СПЧ по нарушению прав русскоязычных жителей Украины

Лавров заявил о молчании СПЧ по нарушению прав русскоязычных жителей Украины

Совет Организации объединенных Наций (ООН) по правам человека (СПЧ) не реагирует на нарушение прав русскоговорящих на Украине и в Прибалтике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом он рассказал во время выступления на 46-й сессии СПЧ. По словам российского министра, Москва глубоко озабочена дискриминацией русскоязычного населения в этих государствах. Лавров подчеркнул, что это миллионы людей, чьи права нарушаются каждый день.

"Сожалеем, что Совет ООН по правам человека и его специальные процедуры обходят молчанием вопиющие нарушения прав миллионов людей", — добавил глава МИД РФ.

Помимо этого, он заявил, что сейчас на Украине происходит процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер. По словам министра, дискриминации подвергся русский язык, на котором говорят от 30% до 50% населения государства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #лавров #прибалтика #мид рф #спч

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров