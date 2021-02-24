Похожий на гранату предмет нашли на станции "Киевская" в московском метро

В московском метро нашли "гранату". Правоохранительные органы выясняют, как предмет попал в общественное место.

В московском метро нашли "гранату". Правоохранительные органы выясняют, как предмет попал в общественное место.

"Гранату" обнаружили на Арбатско-Покровской линии. Дептранс Москвы уведомил, что в метро закрыли станцию "Славянский бульвар". Как сообщают власти, это сделано по требованию полиции. Связано ли перекрытие с инцидентом или нет, пока неизвестно.

Дептранс призвал пассажиров пользоваться электричками и наземным транспортом. Является ли предмет гранатой или муляжом предстоит установить специалистам.