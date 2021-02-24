Загадочная смерть Сталина. Как на самом деле умер «вождь народов» СССР

За четыре дня до смерти генералиссимуса на его даче происходили странные события.

По официальным данным Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года на своей даче, но в этой истории остается много белых пятен. Не все знают, что за четыре дня до смерти генералиссимуса в его резиденции происходили странные события.

1 марта главу Советского Союза обнаружили лежащим на полу в столовой возле стола с телефонами. Охранник дачи вызвал персонал, но не врачей. Иосифа Виссарионовича перенесли в спальню, только на следующий день вызвав авторитетных столичных докторов. Они и поставили диагноз: инсульт. Иначе говоря — кровоизлияние в мозг.

Правую половину тела Сталина парализовало. Четыре дня советский лидер оставался в таком состоянии, а вечером 5 марта умер, не приходя в сознание. Некоторые историки утверждают, будто обслуживающий персонал так боялся Сталина, что никто не решился вызвать врачей.

Есть и другая теория: намеренное затягивание вызова медиков. О случившемся знали не только горничные — кто-то влиятельный и приближенный к Сталину хотел, чтобы глава СССР умер.

Фактор Берии

Сталин подозрительно относился к своему окружению, а последние приближенные к нему сотрудники были связаны с НКВД и подчинялись Лаврентию Берии. Поэтому он прекрасно знал, что происходит на даче советского лидера, отмечает издание «Русская семерка». Подозрительным является и ответ Берии, данный дочери Сталина Светлане Аллилуевой, возмутившейся тем, что врачей не вызвали сразу после инсульта.

Берия же ранее убедил Аллилуеву, что ее отец просто спит. К тому же, женщине не удалось поговорить со Сталиным еще до того, как она узнала, что его разбила болезнь: все три телефона, на которые она звонила, были заняты. Для «вождя народов» это было необычно, ведь говорить по его телефонам никто другой не мог.

Инсульт, или...?

После смерти Сталина его дочь поняла, что Берия взял контроль над ситуацией еще задолго до кончины генералиссимуса. Историки утверждают, что за день до инсульта, 28 февраля, Сталин был на банкете с Никитой Хрущевым и другими членами ЦК КПСС и НКВД. На мероприятии вождь чувствовал себя хорошо.

Неофициальной версией произошедшего, по мнению некоторых специалистов, является возможное отравление Сталина на этом банкете. Согласно этой теории, врачей не вызвали сразу именно потому, что хотели дождаться полного распада яда в организме.

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