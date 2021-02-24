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19:43   24 Февраля 2021
Экономика

В МИД РФ выступили за сокращение зависимости от "ядовитого" доллара

В МИД РФ выступили за сокращение зависимости от "ядовитого" доллара

Россия должна устранить зависимость от доллара, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат назвал валюту "ядовитым источником" враждебных действий.

Замминистра иностранных дел России прокомментировал сигналы Вашингтона о возможных новых санкциях в беседе с Bloomberg. Рябков призвал оградить страну от финансовой и экономической системы США. По его мнению, нужно сократить роль доллара в любых операциях.

Дипломат подчеркнул, что большое количество американских санкций коснулось российских банков, государственных организаций, нефтегазового сегмента, бизнесменов и высших должностных лиц. Рябков опасается введения еще более жестких ограничительных мер.

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#мид #рябков #доллар

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