Экономист ФБК (признан иноагентом в РФ) Владимир Милов выступил в эфире Центра европейских исследований Вилфрида Мартенса и обсудил санкции против россиян и их активов.

Экономист ФБК (признан иноагентом в РФ) Владимир Милов выступил в эфире Центра европейских исследований Вилфрида Мартенса и обсудил санкции против россиян и их активов.

Вместе с президентом организации, словацким политиком Микулашем Дзуриндой и бывшим премьер-министром Швеции Карлом Бильдтом Милов обсудил дальнейшее продвижение европейских санкций, выборы в российский парламент и так называемую "оппозицию".

Примечательно, что позиционирующий себя как патриот Милов общался только с русофобами. Сотрудница нежелательной в РФ организации "Свободная Россия" Наталья Арно даже представила его как "будущего премьер-министра или министра иностранных дел демократической России", получив явное одобрение других участников, пишет Федеральное агентство новостей.

Экономист ФБК назвал ситуацию в стране "плохой" и пожаловался, что европейские лидеры не особо спешат помогать "оппозиционным силам". Также он прокомментировал "Северный поток — 2" и подчеркнул, что российский президент якобы таким образом заручился "геополитическим оружием".

"Он создал мощную сеть сторонников благодаря трубопроводу, и теперь слишком поздно", — сказал Милов.

Карл Бильдт и Дзуринда подчеркнули, что помнят работу Милова при Михаиле Касьянове и видят в нем и его товарищах "сильных экономистов и реформаторов". В свою очередь, он одобрял все слова "коллег". Учитывая состав встречи, становится очевидным, что Милов активно занимается поиском партнеров для дальнейшего вредительства в адрес России.