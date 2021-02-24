Гражданин США инсценировал свое похищение, чтобы "откосить" от работы

Житель Аризоны решил, что слишком плохо себя чувствует и придумал, как обмануть начальство. Работник инсценировал собственное похищение.

Житель Аризоны решил, что слишком плохо себя чувствует и придумал, как обмануть начальство. Работник инсценировал собственное похищение.

Гражданин США очень сильно не хотел приходить на работу. Для того, чтобы повод "откосить" от трудового дня был достаточно правдоподобен и весом, мужчина решил сам себя похитить. О том, что было дальше, сообщает Daily Star.

По информации сотрудников правоохранительных органов, которые обнаружили Брэндона С. возле водонапорной башни в Кулидже, перед ними предстала интересная картина. Американец был найден с кляпом во рту и банданой, а его руки были связаны за спиной ремнем. Так мужчина пролежал на обочине дороги в течение целого дня, пока мимо него не проехал отряд полиции. Надо сказать, что ход с банданой и кляпом оказался особенно правдоподобным: так «жертва похищения» не могла кричать и звать на помощь.

Когда полицейские спросили Брэндона, как же ему удалось попасть в такое затруднительное положение, он сначала сказал им, что его похитили два человека в масках, которые ударили его по голове и запихнули в машину. Мужчина утверждал, что у его отца были различные тайники с деньгами, спрятанные по всему городу. Злоумышленники каким-то образом прознали о несметных богатствах и решили поживиться за счет сына состоятельного американца.

Однако Брэндону попались бдительные стражи порядка, которые все же усомнились в его показаниях. Основанием для повторного допроса стал просмотр записей с камер видеонаблюдения. После того, как гражданина США допросили повторно, он сознался, что выдумал историю с похищением от начала до конца, чтобы на один день уйти с работы.

"Детективы Кулиджа провели обширное расследование, и были обнаружены доказательства, свидетельствующие о том, что его история была сфабрикована, и никакого похищения или нападения не произошло", — резюмировали в полиции.

Брэндон С. был арестован по подозрению в ложном сообщении в полицию. После инцидента с «похищением» американца уволили с шинного завода, и теперь у мужчины будет полно свободного времени.