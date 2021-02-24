Историки выпустили книгу о Гитлере по письмам его отца

Австрийский историк Роман Зандгрубер опубликовал 31 ранее неизданное письмо отца Адольфа Гитлера. Эти материалы проливают свет на формирование личности будущего диктатора.

Австрийский историк Роман Зандгрубер опубликовал 31 ранее неизданное письмо отца Адольфа Гитлера. Эти материалы проливают свет на формирование личности будущего диктатора.

Уникальные материалы, которые никто до этого не имел возможности прочитать, составили единую книгу под названием "Отец Гитлера: Как сын стал диктатором". Текст посланий Алоиза Гитлера может многое рассказать об извращенном детстве австрийца, которого в скором времени узнает весь мир. Об исторической книге сообщает Daily Star.

В опубликованном труде делается ряд ошеломляющих заявлений. Так, например, читатели издания могут узнать, что маму Адольфа Гитлера лечил еврейский врач, которому позже пришлось бежать в США. По словам автора книги, отец Адольфа сыграл большую роль в формировании психологического портрета своего сына. В таком контексте ответы на многие вопросы, которыми задаются историки, изучающие Гитлера, стоит искать непосредственно в его семье.

"31 письмо открывает совершенно новый и более точный взгляд на отцовскую личность, которая значительно сформировала молодого Адольфа Гитлера", — отметил Роман Зандгрубер.

Алоиз Гитлер был австрийским таможенником и умер в 1902 году. Все опубликованные письма — его послания мастеру-дорожнику Йозефу Радлеггеру после покупки его фермы в Хафельде в Верхней Австрии. Уникальная переписка была вручена Зандгруберу праправнучкой дорожного работника пять лет назад и только сейчас вышла в свет.

Читатель, интересующийся становлением Гитлера как личности, сможет узнать много новых подробностей на страницах только что вышедшей книги. Маленький Адольф родился в австрийском городе Браунау-ам-Инн в 1889 году в семье Алоиса и его третьей, гораздо более молодой жены Клары Петцль. Спустя несколько десятилетий австриец станет диктатором нацистской Германии и спровоцирует самый смертоносный конфликт, который когда-либо видел мир.

Кроме всего прочего, Гитлер отдаст приказ убить миллионы людей из-за своих извращенных расистских убеждений. Ни для кого не секрет, что, находясь у власти, Гитлер заключил миллионы еврейских мужчин, женщин и детей в лагеря смерти, где над ними издевались, ставили опыты и убивали в газовых камерах. В то же время в книге рассказывается, что семья будущего фюрера когда-то жила в принадлежащей евреям собственности в Урфаре недалеко от города Линц на реке Дунай. Этот факт Адольф Гитлер будет пытаться скрыть всю оставшуюся жизнь.