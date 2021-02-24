Мосгорсуд признал законным снятие ограничений на просмотр фильма "Беслан"

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу компании Google на решение районного суда о разблокировке фильма "Беслан" на видеохостинге YouTube.

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу компании Google на решение районного суда о разблокировке фильма "Беслан" на видеохостинге YouTube.

Суд апелляционной инстанции признал снятие ограничений на просмотр фильма законным. Жалоба осталась без удовлетворения, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, в октябре 2020 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры к американской компании Google о разблокировке кинокартины "Беслан" Александра Рогаткина. Представители Google были не согласны с решением суда и заявили, что собираются его обжаловать.

Документальный фильм о событиях в Беслане был продемонстрирован в сентябре на телеканале "Россия-1". YouTube ограничил доступ к кинокартине. Видеохостинг заявил, что в фильме якобы присутствуют сцены насилия и жестокости.