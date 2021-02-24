Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:05   24 Февраля 2021
Общество

Мосгорсуд признал законным снятие ограничений на просмотр фильма "Беслан"

Мосгорсуд признал законным снятие ограничений на просмотр фильма "Беслан"

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу компании Google на решение районного суда о разблокировке фильма "Беслан" на видеохостинге YouTube.

Суд апелляционной инстанции признал снятие ограничений на просмотр фильма законным. Жалоба осталась без удовлетворения, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, в октябре 2020 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры к американской компании Google о разблокировке кинокартины "Беслан" Александра Рогаткина. Представители Google были не согласны с решением суда и заявили, что собираются его обжаловать.

Документальный фильм о событиях в Беслане был продемонстрирован в сентябре на телеканале "Россия-1". YouTube ограничил доступ к кинокартине. Видеохостинг заявил, что в фильме якобы присутствуют сцены насилия и жестокости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#google #беслан #youtube #блокировка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров