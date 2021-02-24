Израильский политолог Яков Кедми прокомментировал недавнее постановление Правительства РФ о расширении границ ТОР "Курилы".

Израильский политолог Яков Кедми прокомментировал недавнее постановление Правительства РФ о расширении границ ТОР "Курилы".

Япония до сих пор претендует на ряд Курильских островов и разрабатывает стратегию "возвращения", отметил политолог. Однако Москва может улучшить условия деятельности для отечественных рыбаков в Охотском море хитрым шагом по расширению границ ТОР. Россия пошла путем освоения местных биоресурсов, пришел к выводу эксперт.

"За счет собственных сил и средств", — констатировал Кедми в своем Telegram-канале.

Правительственные меры помогут создать примерно 40 рабочих мест. Почти полмиллиона рублей частных инвестиций предполагается задействовать для осуществления постановления Кабмина РФ.

Архипелаг Курильских островов вошел в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Япония сохранила территориальные претензии к РФ и до сих пор пытается доказать принадлежность островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и других.