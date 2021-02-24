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19:03   24 Февраля 2021
Политика

Кедми объяснил хитрый шаг России по защите Курил

Кедми объяснил хитрый шаг России по защите Курил

Израильский политолог Яков Кедми прокомментировал недавнее постановление Правительства РФ о расширении границ ТОР "Курилы".

Япония до сих пор претендует на ряд Курильских островов и разрабатывает стратегию "возвращения", отметил политолог. Однако Москва может улучшить условия деятельности для отечественных рыбаков в Охотском море хитрым шагом по расширению границ ТОР. Россия пошла путем освоения местных биоресурсов, пришел к выводу эксперт.

"За счет собственных сил и средств", — констатировал Кедми в своем Telegram-канале.

Кедми объяснил хитрый шаг России по защите Курил

Правительственные меры помогут создать примерно 40 рабочих мест. Почти полмиллиона рублей частных инвестиций предполагается задействовать для осуществления постановления Кабмина РФ.

Архипелаг Курильских островов вошел в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Япония сохранила территориальные претензии к РФ и до сих пор пытается доказать принадлежность островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и других.

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#япония #курилы #кедми

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