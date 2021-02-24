Украина захотела восстановить контроль над границей с РФ в Донбассе

Кабмин Украины включил пункт о восстановлении контроля над участком границы с РФ в пределах части Донецкой и Луганской областей в программу управления госграницами.

Кабмин Украины включил пункт о восстановлении контроля над участком границы с РФ в пределах части Донецкой и Луганской областей в программу управления госграницами.

Правительство Незалежной приняло решение, инициатором которого выступил глава МВД страны Арсен Аваков. Стратегия интегрированного управления границами до 2025 года обновилась. В документ внесен соответствующий пункт.

"Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними", — говорится в задаче.

Украина намерена с помощью этого пункта планировать мероприятия во возобновлению охраны в регионе. Целью стратегии является "обеспечение защищенности" страны.