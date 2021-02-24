Германия избавилась от давления США на фоне достройки "Северного потока — 2"

США выдали Германии "разрешение" на завершение проекта "Северный поток — 2", однако поставил Берлину ультиматум.

США выдали Германии "разрешение" на завершение проекта "Северный поток — 2", однако поставил Берлину ультиматум.

Стороны много раз проявляли попытки помешать реализации проекта. Германия является центральным европейским партнером Соединенных Штатов. Вашингтон практически закрыл глаза на приближающееся завершение строительства газопровода. Об этом сообщил обозреватель Федерального агентства новостей (ФАН) после анализа новых геополитических раскладов вокруг "СП-2".

Вашингтона назвал влияние на использование "Северного потока — 2" обязательным условием. Обозревателя ФАН считает, что США совершили выгодный обмен "пустоты", но Германия избавилась от постоянного давления США.

Ранее телеканал "360" писал, что МИД РФ оценил слова США о противодействии "Северному потоку — 2".