Полиция устанавливает причину смерти молодой писательницы в Москве

В Москве найдена мертвой 20-летняя писательница Аделина Шелдон. Предварительная причина смерти — истощение организма.

В Москве найдена мертвой 20-летняя писательница Аделина Шелдон. Предварительная причина смерти — истощение организма.

Труп девушки обнаружил хозяин квартиры, которую снимала Аделина Шелдон. Чтобы войти, мужчина вскрыл замок, так как дверь была заперта изнутри. Бездыханное тело лежало рядом с кроватью. Вероятно, писательница умерла несколько дней назад, пишет "МК".

Москвич вызвал полицию и скорую помощь. На теле погибшей не было следов насильственной смерти. По одной из версий, девушка любила сидеть на диетах и умерла от голодания. В доме также почти не было еды. По данным СМИ, писательница почти не выходила на улицу. Окончательную причину ее смерти установят правоохранительные органы.