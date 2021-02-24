Рогозин: экипаж "Союза МС-18" будет состоять не только из россиян

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что экипаж корабля "Союз МС-18" не будет состоять лишь из россиян.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что экипаж корабля "Союз МС-18" не будет состоять лишь из россиян.

Ранее планировалось, что впервые за 20 лет в состав экипажа войдут только российские космонавты, однако сегодня в госкорпорации заявили, что иностранные астронавты также станут членами экипажа.

Отмечается, что запуск пилотируемого корабля к Международной космической станции (МКС) запланирован на 9 апреля.

"Ближайший пуск у нас как раз накануне юбилея дня космонавтики, это будет 9 апреля", — заявил Рогозин.

Напомним, что в начале февраля NASA попросили Роскосмос зарезервировать дополнительное место на российском "Союзе" для астронавта из США.