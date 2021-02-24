Спортсменов предупредили об опасности пищи с высоким содержанием белка

Чрезмерное употребление пищи с высоким содержанием белка может привести к проблемам со здоровьем, заявила врач-нефролог, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева.

Чрезмерное употребление пищи с высоким содержанием белка может привести к проблемам со здоровьем, заявила врач-нефролог, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева.

Подобные продукты могут принести пользу организму, но в умеренных количествах. Употребление белка сверх нормы приведет к проблемам с почками. В диализных отделениях больниц можно встретить множество спортсменов-бодибилдеров, заявила специалист в своем Instagram.

Необходимо очень осторожно следовать белковым монодиетам. Нормальным считается до 1,5 гр белка в сутки на один килограмм веса. Почкам также может навредить прием анальгетиков, диуретиков и других препаратов для "сушки" тела. Без рекомендаций врача не стоит увлекаться мочегонными средствами.