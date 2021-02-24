ФАС обязала "Яндекс" прекратить продвигать свои сервисы в поисковой выдаче

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала компанию "Яндекс" перестать давать своим сервисам преимущества в поисковой выдаче. Об этом сообщается в базе данных ведомства.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала компанию "Яндекс" перестать давать своим сервисам преимущества в поисковой выдаче. Об этом сообщается в базе данных ведомства.

На исполнение этого решения IT-корпорации дан один месяц. Распоряжение касается "Яндекс.Маркета", "Кинопоиска" и других принадлежащих компании сервисов.

Компания обязана опубликовать условия доступа сервисов к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению в поисковой системе "Яндекса" в формате, доступном для ознакомления хозяйствующих субъектов вне зависимости от вхождения в группу лиц ООО "Яндекс", отметили в ФАС. В случае невыполнения предупреждения ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Решение ФАС стало первым шагом для развития в России практики регулирования работы технологических гигантов, подчеркнул гендиректор ООО "Новые туристические технологии" (сервис "Туту.ру") Александр Гладилин.